"نوايا أمريكية خبيثة".. ريابكوف يعلق على شائعات نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الأمريكيين "ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".

وتعليقا على شائعات أمريكية بأن روسيا تريد نشر أسلحة نووية في الفضاء"، قال: "لقد رأينا هذه الرسائل وهو ما يندرج في الاتجاه السائد خلال العقد الماضي حيث ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".

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وأضاف ريابكوف: "في عملنا معهم، نقول باستمرار إننا لا نرد على الاتهامات العارية عن الصحة. وعليهم على الأقل أن يرفقوا ادعاءاتهم بالأدلة".

وتابع: "سنرى ما الذي سيتطور أكثر في هذه المؤامرة. في الوقت الراهن، نحن نراقب ببساطة ما يقال حول هذه القضية، والروايات الرسمية المختلفة".

وكانت شبكة ABC News قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن "روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية".

وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر مما أسماه "تهديد خطير للأمن القومي"، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عنه حتى "يتسنى البحث في إجراءات مواجهته".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إنه "حدد موعدا لاجتماع سري مع قيادة الكونغرس بهذا الشأن".

بدورها أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الحديث يدور فقط عن "خطط روسية محتملة" وهي مشروعات "لا زالت قيد التطوير"، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن مثل هذه الخطط لا تشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة أو لأي من حلفائها الأوروبيين.

المصدر: تاس