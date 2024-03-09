"سي إن إن": الولايات المتحدة كانت ترجح استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا نهاية عام 2022

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض بأنه في نهاية عام 2022، وبعد بلاغ من الاستخبارات الغربية، استعدت واشنطن لاحتمال قيام روسيا بشن ضربة نووية على أوكرانيا.

وذكر المسؤولان أن واشنطن كانت تشعر بالقلق في الصيف الماضي من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. واجتمع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عدة مرات بين صيف وخريف العام الماضي لوضع خطة طوارئ في حالة وقوع هجوم نووي على أوكرانيا.

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كما أكدت القناة في الوقت ذاته أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تعثر على معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تتخذ خطوات لحشد القوات النووية لشن مثل هذا الهجوم.

وأشار أحد مصادر شبكة سي إن إن: "لقد أولينا بطبيعة الحال أهمية كبيرة لتتبع تحركات القوات النووية الروسية. ولم نر ولو لمرة واحدة أي علامات على الخطوات التي توقعنا منهم [الروس] أن يتخذوها في حال أرادوا استخدام الأسلحة النووية".

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف عام 2023 بأنه لا يوجد احتمال لاستخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا.

المصدر: تاس