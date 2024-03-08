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حقيقة الصحون الطائرة.. تقرير جديد للبنتاغون عن زيارة كائنات فضائية للأرض

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حقيقة الصحون الطائرة.. تقرير جديد للبنتاغون عن زيارة كائنات فضائية للأرض
Globallookpress Yuri Gripas - Pool via CNP
البنتاغون
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أظهر تقرير صادر عن مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات بأن وزارة الدفاع الأمريكية لم تجد أي دليل على أن الأرض قد زارتها كائنات فضائية من كواكب أخرى.

ولخصت الوثيقة جميع التحقيقات الرسمية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محتويات الأرشيفات الحكومية السرية والمفتوحة ذات الصلة.

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وذكرت أن الرسائل التي تلقاها البنتاغون حول السفن الفضائية المزعومة قد تم فهمها بشكل غير صحيح من قبل شهود العيان.

وقال تقرير الوكالة: "كشفت جميع التحقيقات التي أجريت على جميع مستويات السرية أن غالبية مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة تضمنت في الواقع أشياء وظواهر شائعة، وكانت أيضا نتيجة خطأ في التعرف عليها".

كما نفى البنتاغون تصريحات مسؤول المخابرات الأمريكية السابق ديفيد غراش، الذي زعم أن سلطات البلاد كانت تخفي برنامج الأجسام الطائرة المجهولة منذ عقود.

المصدر: غازيتا. رو

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