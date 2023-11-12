"حياة ذكية وجدت كوكبنا وجاءت إليه".. البنتاغون يربط ظواهر الأجسام المجهولة بكائنات فضائية

لم يستبعد مدير "مكتب تحليل الظواهر الشاذة" التابع للبنتاغون شون كيركباتريك، ارتباط حوادث الأجسام الطائرة المجهولة الهوية بالكائنات الفضائية وبالتكنولوجيا من بلدان أخرى على حد سواء.

وقال كيركباتريك الذي سيغادر منصبه الشهر المقبل، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" ردا على سؤال الصحيفة: "هذا سؤال رائع.. أنا أحب هذا السؤال. أولا، أفضل ما يمكن أن نستنتجه من عملنا هو إثبات وجود الكائنات الفضائية، أليس كذلك؟ لأنه إذا لم نثبت وجود الكائنات الفضائية، فإن ما نجده سيكون دليلا على قيام أشخاص آخرين بأشياء في فنائنا الخلفي.. وهذا أمر ليس جيداً".

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وتابع قائلا: "ثانيا، من وجهة نظر علمية: سيتفق المجتمع العلمي على أن من غير الصحيح من الناحية الإحصائية الاعتقاد بعدم وجود حياة أخرى في هذا الكون، نظرا لأن الكون ضخم جدا، وهناك الكثير من المجرات والأنظمة النجمية والكواكب.. وإن البحث عن وجود حياة مثل هذه الحياة عندنا يعتبر جزءا من مهمة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا".

وأضاف كيركباتريك، الذي تولى مسؤولية الوكالة التي يديرها في يوليو الماضي: "رغم ذلك، فإن احتمال أن تكون هذه الحياة ذكية، وأنها وجدت كوكب الأرض، وأنها جاءت إلى الأرض، وأنها تحطمت بشكل متكرر على الأراضي الأمريكية، ليس احتمالا عاليا جدا".

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تجدر الإشارة إلى أن المديرية المذكورة التابعة للبنتاغون الأمريكي قامت بدراسة أكثر من 800 حالة يشتبه في مشاهدتها لأجسام طائرة مجهولة.

كما شارك كيركباتريك في تأليف مسودة ورقة علمية مسربة تشير إلى أن الأجسام المجهولة التي كان يدرسها مكتبه يمكن أن تكون مجسات فضائية تقوم باستكشاف الأرض. وقريبا سيتولى تيم فيليبس، نائب كيركباتريك، مهام منصبه سلفه.

المصدر: تاس