الكونغرس الأمريكي يعقد جلسة لمناقشة "الأجسام الطائرة المجهولة"

تعقد لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي أول جلسة استماع بشأن الظواهر الجوية غير المعروفة، والتي يطلق عليها "الأجسام الطائرة المجهولة"، ويدلي فيها مسؤولون عسكريون بشهاداتهم.

وحسب إذاعة NPR، فإن هذه الجلسة، التي يتم بثها مباشرة على يوتيوب، هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما حول ظاهرة "الأجسام الطائرة المجهولة"، وتحديدا منذ 1969.

وخلال الجلسة، عرض مسؤولي البنتاغون على الكونغرس، مقاطع فيديو رفعت عنها السرية لأجسام غامضة تومض، كما تم الكشف عن 400 تقرير عن "ظاهرة جوية مجهولة الهوية"، في السنوات الأخيرة.

والمقاطع التي عرضت كانت خلال تقديم نائب مدير المخابرات البحرية سكوت براي، ووكيل وزير الدفاع للمخابرات والأمن رونالد مولتري، شهادتهما.

وقال براي أثناء عرضه للصور ومقاطع الفيديو، إن "مقطع الفيديو وصورة المثلثات المتوهجة ظلت دون حل لبعض الوقت ولكن تم تحديدها في النهاية على أنها طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "الجيش لا يعرف ماذا يمكن أن يكون الشيء الظاهر في الفيديو الأول.. وأنا ليس لدي تفسير له".

وكان الكونغرس كلف البنتاغون بإطلاعه بانتظام بشأن هذه الظاهرة، وأصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية، العام الماضي، تقريرا يتضمن 144 مشاهدة لأجسام طائرة.

ولم يجد المحققون روابط خارج الأرض لطائرات أو أجهزة أخرى تطير على ما يبدو بسرعات أو مسارات غامضة، لكنهم سلطوا الضوء على الحاجة إلى جمع بيانات أفضل حول ما ينظر إليه الديمقراطيون والجمهوريون بشكل متزايد على أنه مصدر قلق للأمن القومي.

المصدر: NPR + FOX