زاخاروفا تعلق على تقارير السلطات الأمريكية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

ربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بين التقارير الأمريكية حول الأجسام الطائرة المجهولة والانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعدما وصل العداء لروسيا لحد "السخافة".

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جاء ذلك في حديث زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" على الهواء مباشرة صباح اليوم الأربعاء، حيث أكدت زاخاروفا على ظهور شخصية "بوكيمون" وغيرها من الأجسام الغريبة في ظل الانتخابات الأمريكية المزمعة قريبا، لأنه أصبح من المستحيل "الوصول إلى نتيجة بشأن "القضية الروسية"، بعد أن استنفدت القضية ووصلت إلى حد العبثية المطلقة داخل المجال الإعلامي والسياسي الأمريكي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية: "الآن أصبحنا بحاجة إلى مفاجأة الجمهور بشيء مثير، وسحره بأي سخافة يمكن أن تشتت الانتباه عما نشره الصحفي سيمور هيرش على سبيل المثال بشأن تفجيرات أنابيب (السيل الشمالي)"، مشيرة إلى أن السلطات الرسمية صامتة، ولا يردون على الأسئلة التي توجه إليهم، ويسخرون، ويجيبون بفظاظة، و"يتظاهرون بأنهم لا يفهمون جوهر الأمر".

ووفقا لزاخاروفا، فقد أسقط الجيش الأمريكي 4 أهداف جوية في الأيام الأخيرة، من بينها منطاد صيني عبر الأراضي الأمريكية واعترضته القوات الأمريكية فوق المحيط الأطلسي، وتابعت زاخاروفا: "في واشنطن يقولون إن المنطاد أطلق بغرض التجسس، في بكين يقولون إن الحديث يدور عن منطاد مدني للأرصاد الجوية ضل طريقه. لم يتم تحديد الانتماء والغرض من الكائنات الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها منذ أيام. لم يستبعد البيت الأبيض أن الأجهزة التي تم إسقاطها يمكن أن تكون تجارية أو أجهزة بحثية، إلا أنه اعترف بأنه لم تطالب أي شركة أو أفراد حتى الآن بحقوقها".

المصدر: نوفوستي