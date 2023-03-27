روسيا تطلق برنامجا لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

أطلق معهد الرياضيات التطبيقية بالأكاديمية الروسية للعلوم برنامجا لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، وطلب من شهود العيان تزويده بأي مواد مصورة للظواهر الغريبة.

ووفقا لما ذكره المعهد في رسالة صدرت يوم الاثنين: "نحن نطلق برنامجا علميا لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، إذا كنت قد شاهدت أي كائن أو ظاهرة غير عادية في السماء، إذا بدا لك مظهر أو شكل أو حركة شيء أو ظاهرة غريبة بالنسبة لك، إذا لاحظت شيئا مثيرا للاهتمام و غير مفهوم في السماء، أرسل مواد صور أو فيديو إلى بريدنا الإلكتروني: ufo@keldysh.ru ".

كما طلب المعهد الإشارة إلى مكان ووقت وظروف مراقبة الظواهر الغريبة، وأضافوا "سنكتشفها معا".

يشار أنه في يونيو من العام الماضي، ذكرت وكالة ناسا أنها ستجري أبحاثها الخاصة على الأجسام الطائرة المجهولة من وجهة نظر علمية.

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المصدر: تاس