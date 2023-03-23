مطار"فوستوتشني" الفضائي الروسي يفتتح قريبا فرعا لمركز تدريب رواد الفضاء

سيفتتح قريبا في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي فرع من مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء حيث سيتم إعداد رواد الفضاء الروس لتحقيق رحلات فضائية.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، ماكسيم خارلاموف، الذي قال:" لم يفتتح فرع المركز بعد، إذ أننا سنضطر إلى إدخال تعديلات في نظامه التأسيسي وسنقوم بإدخالها بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ما يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التنسيقية. لكننا جاهزون تماما لافتتاح فرع مركز "غاغارين" حيث سنقوم بتدريب رواد الفضاء محليا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه قد تم بناء منشأة خاصة بمركز التدريب وتجري الآن التحضيرات والعمل على إمداده بالمعدات والأجهزة الضرورية. وخلص إلى أن الحديث يدور حول بضعة أشهر سيفتتح بعدها مركز تدريب حديث في شرق روسيا.

يذكر أن روسيا تخطط لتحقيق رحلات فضائية مأهولة وغير مأهولة في المستقبل من مطار "فوستوتشني" إلى المحطة الفضائية الروسية الجديدة. وكان مدير عام مركز استثمار منشآت البنية التحتية الفضائية، روسلان محمد جانوف، قد صرح في أغسطس الماضي لوكالة " تاس" الروسية أن العمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتأمين إطلاق مركبات فضائية مأهولة من مطار "فوستوتشني" يجري على قدم وساق.

المصدر: تاس