كائن فضائي أم إنسان كهف؟ اكتشاف جديد يحير العلماء (صور)

أثارت مومياء جديدة تم العثور عليها مؤخرا في كولومبيا الأسئلة حول أصلها وماهيتها، حيث يرجح العلماء أنها لكائن فضائي أو إنسان كهف عاش قبل أكثر من 800 عام.

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ويمتلك الكائن الصغير جمجمة طويلة، وعينان مائلتان، وعدد غير عادي من الأضلاع، التي تبلغ 10 على كل جانب من الجسم، مقارنة بـ 12 ضلعا نموذجيا للإنسان العادي.

وتم إرسال صور الكائن الغامض من قبل مصدر مجهول عبر رسالة "واتساب" إلى مراسل "ديلي ميل" ، الذي قال إن المومياء ربما نشأت في تل الأقزام في كولومبيا النائية.

وأثارت علامات الحبل السري التي توجد عادة على الثدييات الأرضية، تكهنات بأن المومياء الغريبة يمكن أن تكون مرتبطة ببقايا لإنسان صغير الحجم، وقد تم اكتشافه في بيرو.

ومع ذلك، أكد العلماء المتشككون أن كلا العينتين من المحتمل أن تكونا ميتتين وبقايا جنينية للإنسان.

لكن الاكتشاف الجديد قد يبقي الأمل حيا لدى صيادي "الكائنات الفضائية القديمة" المحبطين، بعد تحليل حاد أجراه علماء آثار الطب الشرعي مؤخرا، وخلصوا إلى أن "المومياوات الغريبة" التي عرضت أمام الكونغرس المكسيكي في سبتمبر الماضي كانت من صنع الإنسان.

المصدر: ديلي ميل