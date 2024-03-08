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زيلينسكي: توصلنا إلى اتفاقيات مع تركيا بشأن مشاريع دفاعية مشتركة على المستوى الحكومي والشركات

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زيلينسكي: توصلنا إلى اتفاقيات مع تركيا بشأن مشاريع دفاعية مشتركة على المستوى الحكومي والشركات
RT @RTEdijital
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي يزور تركيا حاليا، إن المحادثات بين كييف وأنقرة دائما ما تكون صادقة ومثمرة.

وأضاف زيلينسكي في تدوينة على صفحته بمنصة "X": "لقد توصلنا اليوم إلى اتفاقيات بشأن مشاريع دفاعية مشتركة على المستوى الحكومي والشركات".

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وأفاد بأنه التقى بممثلي صناعة الدفاع التركية، مشيرا إلى أنهم على استعداد للتحرك بسرعة لوضع كل ما ناقشوه موضع التنفيذ.

وتابع زيلينسكي قائلا "أنا سعيد للغاية بالمناقشات، وواثق من أن النتائج ستكون قوية".

وأردف قائلا "كما أننا على استعداد للتوصل بسرعة إلى حل كافة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتعزيز الاتفاقيات الثنائية الضرورية لشعوبنا".

وذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده وتركيا وقعتا اليوم اتفاقية لتبسيط التجارة وإزالة الحواجز أمام الشركات، كما تم التوقيع على عدة وثائق مهمة على مستوى وزارتي الدفاع.

ووصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار تركيا قبل أيام (بداية الشهر الجاري) وشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا، والتقى على هامشه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعدد آخر من وزراء الخارجية الذين شاركوا بالمنتدى.

كما توجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس للولايات المتحدة، لإجراء محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول عدة ملفات من أبرزها تطوّرات الملف الأوكراني.

وذكر مراسلنا أنه قد نفهم من هذا حسب متابعين في تركيا، أن هناك حراكا تركيا جديدا بالملف الأوكراني لإعادة إحياء مسار التفاوض وإحداث اختراقة فيه، مشيرا إلى أن أنقرة تنسق بهذا الإطار مع الأطراف الرئيسة المعنية وخاصة الولايات المتحدة التي تحدث كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق أنها كانت السبب في منع كييف من المضي قدما في مسار التفاوض والحوار مع موسكو والذي رعته تركيا سابقا.

المصدر: RT

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