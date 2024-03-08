خسائر أوكرانيا تجاوزت 7 آلاف جندي.. الدفاع الروسية تكشف حصاد الأسبوع للعملية الخاصة

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال الأسبوع الماضي تحسين مواقعها والاستيلاء على خطوط أكثر ملاءمة على مختلف المحاور، فيما خسر الجيش الأوكراني ما مجموعه نحو 7285 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، إنه خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس الحالي، نفذت القوات الروسية 34 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وراجمات صواريخ وطائرات بدون طيار، أسفرت عن إصابة مواقع لتجميع قوارب مسيرة وإعدادها للاستخدام القتالي، وترسانات وقواعد وقود للمعدات العسكرية ونقاط انتشار وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

إقرأ المزيد

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على الخط الأمامي، كما تم صد 24 هجمة مضادة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 540 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 8 هجمات مضادة، وشملت خسائر العدو أكثر من 1970 عسكريا، فيما تم تدمير عشرة مستودعات ذخيرة ميدانية

على محور أفدييفكا، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" الاستيلاء على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 65 هجمة مضادة، وخسر العدو أكثر من 2860 عسكريا و7 دبابات، بينها اثنتان من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، ومنصة إطلاق لنظام HIMARS أمريكي الصنع

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على الخط الأمامي، فيما بلغت خسائر العدو نحو 1620 جنديا

على محور خيرسون، استولت القوات الروسية على مواقع أكثر ملاءمة، وشملت خسائر العدو أكثر من 295 عسكريا ومنصتي إطلاق من نظام HIMARS أمريكي الصنع

إسقاط طائرة "ميغ-24" و5 صواريخ كروز من طراز Storm Shadow بريطانية الصنع وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز Patriot أمريكي الصنع، و7 قنابل Hammer فرنسية الصنع و33 صاروخا من نظام HIMARS، إضافة إلى 796 طائرة بدون طيار.

استسلام 24 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 576 طائرة، و267 مروحية، و14658 طائرة بدون طيار، و482 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و15400 دبابة ومدرعة أخرى، و1234 راجمة صواريخ، و8322 قطعة من المدافع الميدانية ومدافع الهاون، و19498 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية