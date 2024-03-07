الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها والعدو خسر 820 جنديا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على كافة محاور القتال الرئيسية، بينما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 820 جنديا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 6 هجمات مضادة، وخسر العدو نحو 40 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وشملت خسائر العدو نحو 200 عسكري و3 دبابات ومعدات أخرى، إضافة إلى 4 مستودعات ذخيرة

على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على مواقع أكثر فائدة، كما صدت 4 هجمات، وخسر العدو نحو 390 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، وضعها على الخط الأمامي وبلغت خسائر العدو نحو 160 عسكريا

على محور خيرسون، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" على مواقع أكثر ملاءمة، وقد شملت خسائر العدو نحو 30 عسكريا ودبابتين ومركبتين ومدفع M777 أمريكي الصنع، إضافة إلى محطة "أنكلاف-بي" للحرب الإلكترونية وتدمير مستودع ذخيرة

إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية ومركز تحكم للواء الاقتحام الجوي رقم 80 وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق

إسقاط 6 صواريخ HIMARS، وقنبلة جوية موجهة من طراز AASM "Hammer" فرنسية الصنع، وتدمير 123 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية