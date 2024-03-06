الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1125 عسكريا وتدمير دبابة "أبرامز" رابعة وإسقاط 135 مسيرة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1125 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية رابعة وإسقاط 135 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

إقرأ المزيد

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 165 عسكريا ودبابة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 260 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية و3 مستودعات للذخيرة.

على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وتم صد 3 هجمات في مناطق لينينسكويه ونوفغورودسكويه، و9 هجمات على بيرديتشي، وتونينكويه، وبيرفومايسكويه، وأورلوفكا، وفوديانويه وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا ودبابتين، إحداهما "أبرامز" أمريكية، دمرتها دبابة T-72 B3، كما تم تدمير مدافع غربية وراجمة صواريخ HIMARS أمريكية ومحطة رادار AN/TPQ-50 أمريكية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 210 عسكريين وتدمير دبابتين وعربة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ومستودع للذخيرة.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا.

تم تدمير مستودعات للذخائر الجوية والوقود في مطاري لوزوفاتكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وستارقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي.

أسقطت دفاعاتنا 9 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلة جوية فرنسية موجهة AASM Hammer

إسقاط 135 مسيرة في زابوروجيه ودونيتسك

المصدر: وزارة الدفاع الروسية