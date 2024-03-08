 
مباشر

فيدان يلتقي بلينكن في واشنطن بالتزامن مع لقاء أردوغان وزيلينسكي

أخبار العالم

فيدان يلتقي بلينكن في واشنطن بالتزامن مع لقاء أردوغان وزيلينسكي
RT @TC_Disisleri
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4h9

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الجمعة إن الوزير هاكان فيدان التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة واشنطن.

وتوجه وزير الخارجية التركي يوم الخميس للولايات المتحدة لإجراء محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول عدة ملفات من أبرزها تطوّرات الملف الأوكراني.

وتزامنت زيارة هاكان فيدان للولايات المتحدة مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا حيث التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان في قصر دولما باهتشي بإسطنبول.

إقرأ المزيد
الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي زيلينسكي في قصر دولما باهتشي بإسطنبول
الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي زيلينسكي في قصر دولما باهتشي بإسطنبول

وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار تركيا قبل أيام (بداية الشهر الجاري) وشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا، والتقى على هامشه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعدد آخر من وزراء الخارجية الذين شاركوا بالمنتدى.

وذكر مراسلنا أنه قد نفهم من هذا حسب متابعين في تركيا، أن هناك حراكا تركيا جديدا بالملف الأوكراني لإعادة إحياء مسار التفاوض وإحداث اختراق فيه، مشيرا إلى أن أنقرة تنسق بهذا الإطار مع الأطراف الرئيسة المعنية وخاصة الولايات المتحدة التي تحدث كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق أنها كانت السبب في منع كييف من المضي قدما في مسار التفاوض والحوار مع موسكو والذي رعته تركيا سابقا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا