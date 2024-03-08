فيدان يلتقي بلينكن في واشنطن بالتزامن مع لقاء أردوغان وزيلينسكي

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الجمعة إن الوزير هاكان فيدان التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة واشنطن.

وتوجه وزير الخارجية التركي يوم الخميس للولايات المتحدة لإجراء محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول عدة ملفات من أبرزها تطوّرات الملف الأوكراني.

Bakanımız @HakanFidan, Vaşington'da Stratejik Mekanizma toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/IDU5hxj3tl — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 8, 2024

وتزامنت زيارة هاكان فيدان للولايات المتحدة مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا حيث التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان في قصر دولما باهتشي بإسطنبول.

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وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار تركيا قبل أيام (بداية الشهر الجاري) وشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا، والتقى على هامشه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعدد آخر من وزراء الخارجية الذين شاركوا بالمنتدى.

وذكر مراسلنا أنه قد نفهم من هذا حسب متابعين في تركيا، أن هناك حراكا تركيا جديدا بالملف الأوكراني لإعادة إحياء مسار التفاوض وإحداث اختراق فيه، مشيرا إلى أن أنقرة تنسق بهذا الإطار مع الأطراف الرئيسة المعنية وخاصة الولايات المتحدة التي تحدث كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق أنها كانت السبب في منع كييف من المضي قدما في مسار التفاوض والحوار مع موسكو والذي رعته تركيا سابقا.

المصدر: RT