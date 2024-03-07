زيلينسكي يزور تركيا للقاء أردوغان

قالت الرئاسة التركية في بيان مساء يوم الخميس إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيجري يوم الجمعة 8 مارس زيارة رسمية إلى تركيا بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الرئاسة في بيانها أن زيلينسكي سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأضافت في البيان "في نطاق الزيارة التي ستتم إلى مدينة إسطنبول ستجري مناقشة مسار الحرب المستمرة بين روسيا أوكرانيا، وآخر تطورات الاتصالات المتعلقة باستمرار اتفاق ممر الحبوب، والبحث عن السلام الدائم في المنطقة".

وأشارت الرئاسة إلى أنه ستتم أيضا مناقشة العلاقات بين تركيا وأوكرانيا بين الرئيس أردوغان وزيلينسكي.

وأوضحت أن المحادثات ستعقد في المكتب الرئاسي في قصر دولماباهتشي في إسطنبول.

وأفاد مراسل RT بأنه من المنتظر أن يعقد أردوغان وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا

بعد المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أكدت باستمرار ومنذ بداية الأزمة على استعدادها للتفاوض، لكن أوكرانيا فرضت حظرا على المستوى التشريعي يمنع إطلاق مفاوضات.

المصدر: RT