مدفيديف: لم نستهدف موكب "المهرج الدموي" في أوديسا ولو أردناه لأرديناه

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه لم يكن أحد يخطط لقصف موكب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب مدفيديف على "تلغرام" تعليقا على الانفجار الذي وقع يوم 6 مارس في أوديسا، على مسافة ليست بعيدة عن موكب زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان برفقته: "كل شيء واضح للجميع. ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي هجوم على الموكب في أوديسا. ومن الواضح أنه ولو كان الهدف في نيتنا لتمت إصابته. ومن الواضح أن المهرج الدموي هو مجرد سلاح أعمى مناهض لروسيا".

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وأشار إلى أنه من حيث المبدأ لا يهم من يشغل منصب زعيم نظام النازيين الجدد.

وأضاف أن "الأمر في كل الأحوال مؤسف إلى حد ما".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء استهداف القوات الروسية لمنشأة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة أوديسا جرى فيها الإعداد لتنفيذ هجوم بزوارق مسيرة.

وأكدت الدفاع الروسية أن الهدف تم تدميره.

المصدر: RT