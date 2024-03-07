"تجربة رائعة للغاية".. رئيس وزراء اليونان يروي تفاصيل انفجار ضخم خلال زيارته أوديسا مع زيلينسكي

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الانفجار الذي دوى خلال زيارته وزيلينسكي ميناء أوديسا وقع بجوارهما ولم يتسن لهما الاحتماء واصفا الأمر بـ"التجربة الرائعة للغاية".

وكان ميتسوتاكيس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتفقدان ميناء المدينة الساحلية على البحر الأسود، مشيرا إلى أنه "في نهاية الأمر سمعنا أصوات صفارات الإنذار والانفجارات التي كانت قريبة جدا منا. لم يتسن لنا الوقت للذهاب إلى مكان محمي، لقد كانت تجربة رائعة للغاية"، بحسب ما نقله موقع "سوسبيلن" الأوكراني.

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وأشار الموقع إلى أنه تم الإعلان عن حالة التأهب بوقوع غارات جوية في أوديسا في الساعة 10:41.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء عن استهداف القوات المسلحة الروسية لمنشأة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة أوديسا، جرى فيها الإعداد لتنفيذ هجوم بزوارق مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في تمام الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية لمنشأة في منطقة الميناء الصناعي بمدينة أوديسا، بصواريخ عالية الدقة. وتم تدمير الهدف".

من جهتها، ذكرت قناة "سي إن إن" أن صاروخا روسيا انفجر على بعد 500 متر من الرئيس زيلينسكي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في هجوم على أوديسا يوم الأربعاء.

ونقلت القناة الأمريكية عن مصدر مطلع أن موكب ومكان اجتماع الزعيمين شعر بتأثير الضربة وتمت مشاهدة "سحابة فطر" من الدخان جراء الضربة الصاروخية.

وأفاد متحدث البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك لشبكة CNN، بعدم تعرض زيلينسكي أو ميتسوتاكيس لأي إصابات.

المصدر: rbc.ru + RT