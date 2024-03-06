الدفاع الروسية: تدمير منشأة في أوديسا جرى فيها الإعداد لشن هجمات بزوارق مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استهداف القوات المسلحة الروسية لمنشأة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة أوديسا، جرى فيها الإعداد لتنفيذ هجوم بزوارق مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: في تمام الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية لمنشأة في منطقة الميناء الصناعي بمدينة أوديسا، بصواريخ عالية الدقة.

وأضاف البيان، أن المنشأة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية جري فيها الإعداد لتنفيذ هجمات باستخدام زوارق مسيرة.

وأكدت الدفاع الروسية أن الهدف قد تم تدميره.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية