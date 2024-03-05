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الدفاع الروسية: اعتراض 3 طائرات فرنسية فوق البحر الأسود

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: اعتراض 3 طائرات فرنسية فوق البحر الأسود
Legion-Media Pro Sports Images
مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض الطيران الروسي لـ 3 طائرات فرنسية فوق البحر الأسود ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم الثلاثاء: "من أجل منع انتهاك حدود روسيا الاتحادية أقلعت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للفريق المناوب لقوات الدفاع الجوي".

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطائرات التي اقتربت من الحدود الروسية هي طائرة الإنذار المبكر والتحكم من نوع E-3F ومقاتلتان من طراز "رافال".

وأكدت الوزارة أن الطائرات الفرنسية غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد اقتراب المقاتلة الروسية منها، و"تم منع انتهاك حدود روسيا الاتحادية".

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها، وأن تحليقها نفذ بالتوافق الكامل مع القواعد الدولية بشأن استخدام الأجواء الدولية وقواعد أمن الطيران.

المصدر: وكالات

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