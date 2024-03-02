الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف فوق خليج فنلندا

أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا ألكسندر دروزدينكو اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أهدافا جوية فوق مياه خليج فنلندا قبالة ساحل ضاحية لومونوسوف.

وكتب دروزدينكو في منشور على قناته في "تلغرام": "بضاحية لومونوسوف في مقاطعة لينينغراد، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي واعتراض أهداف جوية فوق مياه وساحل خليج فنلندا".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر مادية أو إصابات.

وعند الساعة 19:32 بتوقيت موسكو، تم فرض قيود في منطقة مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبورغ لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، وبعد نصف ساعة تمت إزالتها.

وقالت خدمة الإرسال الموحدة في منطقة لومونوسوف، إن خدمات الطوارئ تلقت العديد من الإشارات حول "فرقعات وانفجارات" فوق خليج فنلندا، من المحتمل أن تكون قد سمعت في منطقة ميناء برونكا في سان بطرسبورغ.

بدوره، أكد عمدة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، أنه على تواصل مع قيادة منطقة لينينغراد العسكرية وجيش الدفاع الجوي السادس. ووفقا له، تم وضع أنظمة الكشف والتصدي في حالة تأهب كما يواصل مقر العمليات أنشطته.

وكان قد أعلن بيغلوف في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق وتحطم زجاج نوافذ شرفات مبنيين سكنيين بحي كراسنوغفارديسكي في المدينة، عقب انفجار مجهول المصدر، رجحت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن سقوط طائرة مسيرة.

وعند الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المقاطعات الحدودية مع روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT