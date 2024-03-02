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تضرر بناءين سكنيين في سان بطرسبورغ عقب انفجار مجهول المصدر

أخبار روسيا

تضرر بناءين سكنيين في سان بطرسبورغ عقب انفجار مجهول المصدر
Sputnik
مكان الحادث، سان بطرسبورغ، روسيا، 2 مارس 2024
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أعلن ألكسندر بيغلوف حاكم مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا عن حريق وتحطم زجاج نوافذ الشرفات في مبنيين سكنيين بحي كراسنوغفارديسكي في المدينة.

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وقال إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه تم إجلاء سكان الشقق المنكوبة، مشيرا إلى أن سبب الحادث لم يتحدد بعد وأن الأهم الآن الحفاظ على حياة وسلامة السكان.

وتتحدث بعض الصفحات على شبكة الإنترنت عن أن "الحادث ناجم عن سقوط طائرة مسيّرة". كما انتشرت فيديوهات تظهر وميضا عقبه صوت انفجار والأضرار التي لحقت بالأبنية المحيطة.

المصدر: نوفوستي

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