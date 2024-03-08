زيلينسكي يزور أحواض بناء السفن في تركيا حيث يتم بناء طرادات للبحرية الأوكرانية (صور)

نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجموعة من الصور على منصة "X" وثقت الزيارة التي قام بها لأحواض بناء السفن في تركيا حيث تقوم شركات تركية ببناء طرادات للبحرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي معلقا على الصور: "زيارة إلى تركيا.. إسطنبول.. أحواض بناء السفن حيث يتم بناء الطرادات لقواتنا البحرية".

وأضاف: "لقد قمت بتفقد جهوزية ومعدات "كورفيت إيفان مازيبا" (Ivan Mazepa corvette) وتحدثت مع أفراد البحرية الأوكرانية".

وأفاد بأنه تفقد أيضا بناء "corvette" من فئة "Ada" وأطلقت عليه اسم "Hetman Ivan Vyhovskyi".

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجميع شركات الدفاع التركية والأوكرانية على شراكتهم.

Visit to Türkiye. Istanbul. Shipyards where corvettes are built for our Navy. I inspected the readiness and equipment of the Ivan Mazepa corvette and spoke with Ukrainian Navy personnel. I thanked them for their service. We are strengthening our country.



I also inspected the… pic.twitter.com/aZmR94icRQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2024

ووصل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار تركيا قبل أيام (بداية الشهر الجاري) وشارك بمنتدى أنطاليا الديبلوماسي جنوبي تركيا، والتقى على هامشه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعدد آخر من وزراء الخارجية الذين شاركوا بالمنتدى.

كما توجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس للولايات المتحدة، لإجراء محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول عدة ملفات من أبرزها تطوّرات الملف الأوكراني.

وذكر مراسلنا أنه قد نفهم من هذا حسب متابعين في تركيا، أن هناك حراكا تركيا جديدا بالملف الأوكراني لإعادة إحياء مسار التفاوض وإحداث اختراقة فيه، مشيرا إلى أن أنقرة تنسق بهذا الإطار مع الأطراف الرئيسة المعنية وخاصة الولايات المتحدة التي تحدث كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق أنها كانت السبب في منع كييف من المضي قدما في مسار التفاوض والحوار مع موسكو والذي رعته تركيا سابقا.

المصدر: RT