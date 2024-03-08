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مسؤول تركي: توقعات بأن يضغط أردوغان على زيلينسكي لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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مسؤول تركي: توقعات بأن يضغط أردوغان على زيلينسكي لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال مسؤول حكومي تركي إنه من المتوقع أن يضغط الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محادثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول أن المحادثات من المنتظر أن تركز أيضا على إجراء جديد محتمل يضمن السلامة الملاحية للسفن التجارية في البحر الأسود.

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وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بلوائح الحكومة التركية.

ووصل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه من المقرر أن يزور زيلينسكي أحواض بناء السفن حيث تقوم شركات تركية ببناء طرادات للبحرية الأوكرانية، وفقا لمكتبه.

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي إلى تركيا في يوليو 2023.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أكدت باستمرار ومنذ بداية الأزمة على استعدادها للتفاوض لكن أوكرانيا فرضت حظرا على المستوى التشريعي يمنع إطلاق مفاوضات.

المصدر: أ ب

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