ماسك: لن أتبرع لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكية

قال مالك منصة "إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه لن يتبرع بأموال للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أو الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية 2024.

وأكد مصدر لوكالة "رويترز" أن ترامب التقى هو وماسك مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الآخرين في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سعى الرئيس السابق إلى اجتذاب أموال لحملته.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية لترامب.

وقد نفى ماسك هذه التقارير، وكتب في منشور على منصة "إكس": "لأكن واضحا، لن أتبرع بالمال لأي من المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024

وتتحضر الولايات المتحدة لمواجهة جديدة بين بايدن وترامب في الخامس من نوفمبر المقبل، بعد أربعة أعوام من فوز الرئيس الديمقراطي على منافسه الجمهوري وإخراجه من البيت الأبيض في انتخابات 2020.

وحقق كل منهما فوزا كبيرا هذا الأسبوع في "الثلاثاء الكبير"، الذي شهد انتخابات تمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولايات عدة.

وأصبح ترامب المرشح التلقائي للحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

أما بايدن فلا يزال ينافس المؤلفة ماريان ويليامسون، بعد انسحاب النائب عن ولاية مينيسوتا الأمريكية دين فيليبس.

المصدر: "رويترز" + RT