إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين لحملة ترامب الرئاسية

أكدت وكالة "بلومبرغ" أن مالك منصة "إكس" الاجتماعية إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتبت "بلومبرغ": "التقى دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يوم الأحد ويسعى ترامب لجذب ماسك كراع لحملته الانتخابية، وفقا لمصادر مطلعة".

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وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" قد قرر المساهمة في حملة ترامب.

يعد ماسك ثالث أغنى رجل في العالم، لكنه لم يكن راعيا سياسيا من قبل، وأكدت الوكالة أنه إذا غيّر ماسك نهجه وقرر دعم ترامب ماليا، فقد يوفر ذلك دفعة كبيرة لحملته الانتخابية.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق حملة ترامب أصغر بكثير من صندوق بايدن، حيث أن ميزانية حملة ترامب تبلغ 30.4 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 130 مليون دولار لبايدن.

وفي وقت سابق، قال ماسك إنه صوت في عام 2020 لبايدن في الانتخابات، لكن هذه المرة لن يفعل ذلك.

المصدر: بلومبرغ