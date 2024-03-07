لواء مصري يعلق على تدمير الجيش الروسي أشهر أسلحة الناتو خلال العملية الخاصة

أكد الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، سير العملية الروسية الخاصة بالاتجاه السليم لصالح روسيا، مشيرا إلى التورط المباشر للغرب في جرائم نظام كييف مع استمرار تدفق الأسلحة لأوكرانيا.

وأشار الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق في حديث لـ RT إلى تدمير منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" بواسطة الصواريخ التكتيكية الروسية "اسكندر".

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وأضاف في هذا الجانب: "رصدت الطائرات المسيرة الروسية منظومة هيمارس وبعد تدمير الراجمة بدأت الصواريخ المحملة عليها بالانطلاق والانفجار بالقرب من المركبة علما أن تكلفة هذه المنظومة تصل إلى 4.6 مليون دولار، وتكلفة الصاروخ الواحد لديها 100 ألف دولار".

وشدد الخبير العسكري على أنه خلال العاميين الماضيين على انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، يستمر الغرب فى إمداد الأسلحة إلى أوكرانيا ما يجعله الغرب شريكا مباشرا فى جرائم نظام كييف مع هذه الأسلحة التي تشمل أيضا الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" وقذائف اليورنيوم المستنفد والألغام at2 والفرنسية hddf2 الخطرة على حياة المدنيين.

وبين الشهاوي أن استمرار الدول الغربية في تقديم الدعم غير المحدود لنظام كييف وخاصة بهذه الأسلحة الهجومية المتطورة إنما يهدف لعرقلة مسار العملية الروسيه واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونتيسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.

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ولفت اللواء الشهاوي إلى أن القوات الروسيه دمرت خلال سير العملية الخاصة الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابة "أبرامز أم 1" الأمريكية والتي تصل تكلفتها إلى 10 ملايين دولار والدبابة "تشالينجر 2" البريطانيه وتكلفتها 5.3 مليون دولار ودبابة "ليوبارد 1" الألمانية وتكلفتها 6.2 مليون دولار. وغيرها من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية التي يبلغ ثمنها 1.1 مليار دولار.

واختتم الشهاوي لـRT: "بلغت قيمة الأسلحة المرسلة من الناتو إلى نظام كييف منذ بدء العملية الخاصة نحو 125 مليار دولار وهدفها تأجيج الصراع وتأجيج حرب الوكالة التي تخوضها كييف ضد روسيا نيابة عن الناتو".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم