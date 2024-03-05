اللقطات الأولى الواضحة لتدمير الجيش الروسي منظومة "هيمارس" الأمريكية (فيديو)

تداولت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أول لقطات واضحة لتدمير منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" والقضاء على القوات الأوكرانية الخاصة المكلفة بتشغيلها بضربة صاروخية.

ووفقا للبيانات المتاحة، تم تنفيذ الهجوم بواسطة نظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية الروسية "إسكندر" بعد أن رصدت الطائرات المسيرة منظومة الصواريخ الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أنه تم أيضا القضاء على قوات الحراسة والتشغيل المسؤولة عن المنظومة من وحدة النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وبعد تدمير راجمة الصواريخ "هيمارس" بدأت الصواريخ المحملة عليها بالانطلاق والانفجار بالقرب من المركبة.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الاتحاد الروسي أن استمرار الغرب في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، يجعله "شريكا مباشرا في جرائم نظام كييف، ويحمله مسؤولية مقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وأضاف: "تشمل هذه الأسلحة أنظمة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وصواريخ كروز البريطانية والفرنسية "ستورم شادو" وقذائف اليورانيوم والألغام الألمانية (أيه تي2) والفرنسية (إتش بي دي أف2) الخطرة على المدنيين، ومنظومات صواريخ تشيكية "فامبير" ومعدات عسكرية أخرى غربية الصنع".

وتستمر الدول الغربية في تقديم الدعم غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: RT