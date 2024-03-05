"خرجنا لهم من تحت الأرض".. عسكري يروي لـRT تفاصيل الهجوم على أفدييفكا

روى قائد مجموعة في القوات الروسية التي حررت مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تفاصيل مثيرة عن الهجوم المفاجئ على قوات كييف وتنفيذ عملية تحرير المدينة بأقل الخسائر الممكنة.

وقال القائد الذي يحمل علامة النداء "كريستيك" ضمن تقرير لمراسلنا حسن نصر: "تمكنا من مفاجأة القوات الأوكرانية وتنفيذ العملية بأقل الخسائر، تمكنت قواتنا من الوصول إلى الصفوف الخلفية للعدو من خلال شق طريق لها عبر أنبوب ضيق تحت الأرض".

وتابع: "استسلمت القوات الأوكرانية دون قتال. كان ظهور جيشنا غير متوقع للغاية"، مضيفا "وقع قتال في الشارع الأول، وحاول [الأوكرانيون] الفرار. لم يفهموا من أين يتم إطلاق النار أو يعرفوا عددنا".

وأشار قائد المجموعة الروسي: "كان لديهم مراقبون يعملون طوال الوقت، لكنهم لم يروا أحدا (يتقدم باتجاههم)، كانوا ينتظرون فوق الأرض ولكن نحن خرجنا من تحتها".

وفي السياق ذاته، أشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الجيش الأوكراني فشل في الاستعداد للتصدي للهجوم الذي نفذه الجيش الروسي في مدينة أفدييفكا، وكانت نتيجته تحرير المدينة من قوات كييف.

وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خبر فرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قد أعلن انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة". وخلال العملية العسكرية الخاصة، حولت القوات الأوكرانية مدينة أفدييفكا إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد لم يزل مفتوحا.

المصدر: RT