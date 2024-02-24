خبير: خلال الهجوم المضاد قاتل الجيش الروسي ضد عسكريين أوكرانيين تدربوا لدى الناتو

قال الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، في مقال نشرته تاس، إن عناصر الجيش الروسي قاتلوا خلال الهجوم المضاد الأوكراني، ضد عسكريين أوكرانيين تدربوا في دول الناتو.

وأضاف: "ولتنفيذ الهجوم المضاد، قام العدو بتشكيل قوة ضاربة ضخمة فعلا، تتألف من حوالي 160 ألف فرد (110 كتائب)، وتضم 2.1 ألف دبابة وعربة مدرعة أخرى، و960 قطعة مدفعية ميدانية، و114 طائرة حربية. وكان في أساس هذه المجموعة الضاربة، ما يسمى بالاحتياطي الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه على أساس المساعدة الغربية. وتم تدريب أكثر من 45% من إجمالي أفراد المجموعة وأكثر من 75% من الاحتياطي الاستراتيجي وفقا لمعايير الناتو. وبعبارة أخرى، وقفت ضد الجيش الروسي قوات تلقت تدريبها وفقا لمعايير الناتو".

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واستشهد سيفكوف بالإحصائيات: تضمن الاحتياطي الاستراتيجي للقوات المسلحة الأوكرانية 20 تشكيلا على مستوى اللواء يبلغ إجمالي عدد أفرادها 80.7 ألف فرد، وتم تدريب أكثر من 60 ألف عنصر منهم في مراكز التدريب الغربية في الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وتم إنشاء احتياطيات ضخمة من الذخيرة: أكثر من 500 ألف قذيفة عيار 155 مم، وأكثر من 150 ألف قذيفة من عيارات أخرى، و560 ألف قذيفة هاون، و50 قطعة من صواريخ ستورم شادو المجنحة بعيدة المدى الدقيقة.

المصدر: تاس