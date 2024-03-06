بوتين: الرغبة في الاستقلال وحماية السيادة بدأت تظهر في الدول الأوروبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على الرغم من التسلسل الهرمي في العالم الغربي، فإن الرغبة في الاستقلال وفي حماية السيادة بدأت تظهر في الدول الأوروبية، وهذا أمر حتمي.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، ردا على سؤال من أحد المشاركين من ألمانيا: "الآن بدأنا نسمع أن أوروبا يجب أن تكون لديها بالفعل قواتها المسلحة الخاصة، ويجب أن تكون أوروبا أكثر استقلالية".

وأوضح أن "هذا ما يقوله السياسيون الأوروبيون بأنفسهم، مما يعني أنه على الرغم من التسلسل الهرمي المعروف في العالم الغربي فإن الرغبة في الاستقلال وحماية السيادة تطفو على السطح".

ووفقا للرئيس الروسي فإن "هذا أمر لا مفر منه بالنسبة لأوروبا بأكملها".

المصدر: نوفوستي