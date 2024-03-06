بوتين يصف غياب السيادة الكاملة بمصيبة ألمانيا اليوم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غياب السيادة الكاملة بأنه مصيبة ألمانيا اليوم.

صرح بذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، الذي تحتضنه مدينة سوتشي.

وردا على سؤال من أحد المشاركين من ألمانيا حول تعزيز السيادة الأوروبية، استحضر بوتين كلمات السياسي الألماني المخضرم فولفغانغ شويبله، بأن ألمانيا لم تكن ذات سيادة أبدا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إن "هذه مشكلة ألمانيا اليوم هي على وجه التحديد، وهي ليست مشكلة بل مصيبة ألمانيا اليوم".

وأضاف أن "الأجيال الحالية من الألمان ليست مسؤولة عما فعله النازيون والفاشيون، سواء في ألمانيا نفسها، أو في العالم ككل، أو في أوروبا، ولكن يجب علينا جميعا أن نفعل كل شيء لضمان عدم حدوث شيء مثل هذا في المستقبل".

المصدر: تاس