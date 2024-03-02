لافروف: محادثة الضباط الألمان حول مهاجمة جسر القرم فضيحة صارخة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني حول خطط لمهاجمة جسر القرم باستخدام صواريخ "توروس" بأنه "فضيحة صارخة".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لقد شهدنا مؤخرا حقائق كشفت الخلافات بين [المستشار الألماني أولاف] شولتس والقوات المسلحة الألمانية حول بعض الخطط الماكرة للجيش الألماني والتي أصبحت واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إن هذه لفضيحة صارخة".

وأشار لافروف إلى أن هذه الفضيحة العسكرية، من حيث خطورتها، تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحداً لن ينفذ اتفاقيات مينسك.

وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت يوم الجمعة، عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات على روسيا.

ووفقا للمحادثة التي نشرتها سيمونيان، والتي جرت في 19 فبراير 2024، وشارك فيها رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، وقائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس وموظفو مركز العمليات الجوية التابع لقيادة الفضاء الألمانية فينسكي وفروشتدت، تمت مناقشة مسألة إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا وتنفيذ هجوم على جسر القرم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة، إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات حول هذا التسجيل الصوتي وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

وذكرت وكالة DPA الألمانية نقلا عن ممثل وزارة الدفاع الألمانية أن وكالة مكافحة التجسس العسكرية الفيدرالية بدأت تحقيقا في اعتراض محتمل للمعلومات.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا معارضته توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، مبررا موقفه بالخطر المتمثل في إمكانية جر ألمانيا إلى الصراع.

ويوم الخميس الماضي، خلال محادثة مع المواطنين في مدينة درسدن، أكد رئيس الحكومة الألمانية مرة أخرى معارضته توريد صواريخ "توروس" إلى كييف، موضحا أنه إذا تمت برمجتها بشكل غير صحيح، فقد تصل الصواريخ إلى أهداف في موسكو.

المصدر: RT