شولتس يعد بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا لعسكريين ألمان يبحثون ضرب القرم

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا لبحث قادة عسكريين ألمان "كيفية ضرب جسر القرم الروسي بصواريخ ألمانية، وبقاء برلين بعيدة عن الشبهة".

وقال شولتس خلال زيارته للفاتيكان: "السلطات تحقق الآن بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة. هذه مشكلة خطيرة للغاية".

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وذكرت وكالة DPA نقلا عن ممثل وزارة الدفاع الألمانية أن المكتب الفيدرالي للاستخبارات العسكرية بدأ التحقيق في هذا التسجيل.

وأشارت مجلة "شبيغل" إلى خشية وزارة الدفاع الألمانية من تعرّض أحاديث سرية أخرى للتنصت بعد الكشف في روسيا عن حديث قادة عسكريين ألمان بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".

كما أكدت صحيفة Berliner Zeitung الألمانية صحة التسجيل، وكتبت: "لم يكن ذلك خبرا مزيفا ولا ذكاء اصطناعيا. لقد كان تسجيلا صوتيا مدته 40 دقيقة تقريبا من اجتماع بين جنرالات القوات الجوية، وحمل أعلى مستوى من الخطورة العسكرية والسياسية".

وكانت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان قد كشفت أمس الجمعة عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات.

المصدر: تاس