لافروف: البنية الأمنية الاستراتيجية الأوروبية تكاد تكون مدمرة بالكامل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأساس الذي يقوم عليه احتواء المخاطر العسكرية والحفاظ على البنية الأمنية الاستراتيجية في أوروبا، يكاد يكون مدمرا بالكامل.

وأضاف لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو حول دور مجموعة العشرين في التغلب على التوترات الدولية الحالية، أن "الانتقال إلى نزع التوتر خلال فترة الحرب الباردة سمح للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بوضع أساس لاحتواء المخاطر العسكرية وبناء بنية أمنية استراتيجية موثوقة في أوروبا في المقام الأول، ونحن نأسف لأن هذه الإنجازات اليوم قد دمرت بالكامل تقريبا".

كذلك انتقد وزيرالخارجية الروسي في كلمته سياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الغربية، وقال إنه من غير المرجح أن تجد مجموعة العشرين حلولا للتهديدات والتحديات الأمنية المتراكمة التي يتعرض لها الأمن العالمي، لكن يمكنها أن تصدر بيانا واضحا حول رفض استخدام الاقتصاد كسلاح، والحرب كاستثمار".

وقال لافروف إنه "لإظهار رغبتنا في تعاون تجاري واقتصادي مفتوح ومتساو، من المهم التأكيد على أن البنوك والصناديق العالمية لا ينبغي أن تمول الأهداف العسكرية والأنظمة العدوانية، بل البلدان المحتاجة لصالح التنمية المستدامة".

وأوضح أن هذا سيكون مساهمة مجموعة العشرين في خلق "الظروف المادية لإيجاد سبل لحل الصراعات من خلال الدبلوماسية الشاملة مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس من خلال صيغ مغلقة تعتمد على الإنذارات".

المصدر: تاس