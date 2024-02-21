لافروف: الغرب يبتكر أساليب إجرامية للاستيلاء على الأصول السيادية لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يبتكر أساليب إجرامية للاستيلاء على الأصول السيادية والممتلكات الخاصة.

وأضاف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حول دور مجموعة العشرين في التغلب على التوترات الدولية الحالية: "يتم تدبير أساليب إجرامية للاستيلاء على الأصول السيادية والممتلكات الخاصة. وينصب التركيز على العقوبات خارج الحدود الإقليمية، والتمييز الاقتصادي، والمنافسة غير النزيهة، وتضييق الخناق على الأشكال الفعالة لتدفق التكنولوجيا والاستثمار".

وأشار لافروف أيضا إلى أن الغرب يستخدم كافة الأساليب لتحقيق أهدافه الخاصة، مضيفا: "لقد تم نسيان الوعود بعدم اقتراب الناتو من روسيا، وتم انتهاج مسار لتوسعه العالمي".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأثنين الماضي، أن الاتحاد سيشرع في الأيام المقبلة التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة لديه لدعم أوكرانيا.

كذلك أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا ما يقرب من 500 ألف دولار من "الأموال الروسية المصادرة" إلى إستونيا لمساعدة أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها.

هذا وقد حذرت القيادة الروسية في أكثر من مناسبة من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي.

المصدر: تاس