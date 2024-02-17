الولايات المتحدة تحول لإستونيا 500 ألف دولار من الأصول الروسية المصادرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة حولت ما يقرب من 500 ألف دولار من "الأموال الروسية المصادرة" إلى إستونيا لمساعدة أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت، لقد "أعلنت النائبة الأولى لوزير العدل المدعي العام ليزا موناكو ومستشار وزارة العدل الإستونية تونيس سار، اليوم في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​عن تحويل ما يقرب من 500 ألف دولار من الأموال الروسية المصادرة لمساعدة أوكرانيا".

يعد هذا أول تحويل للأموال من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي لغرض مباشر وهو مساعدة أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل الأموال المصادرة إلى إستونيا لأن الظروف الحالية لا تسمح بنقلها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "إستونيا تستخدم هذه الأموال في مشروع لتسريع تقييم الأضرار والإصلاحات الحاسمة لأنظمة توزيع ونقل الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية".

وزعمت أن هذه الأموال "تمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة بعد الكشف عن شبكة مشتريات غير قانونية تحاول استيراد معدات أمريكية الصنع عالية الدقة إلى روسيا تستخدم في قطاع الدفاع وفي مجال الانتشار النووي".

المصدر: تاس