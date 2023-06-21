كييف تعول على استلام 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن سلطات بلاده تأمل في أن تقوم الدول الغربية بتحويل ما يصل إلى 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الخارج إلى كييف.

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وقال شميغال متحدثا خلال "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي انطلق في العاصمة البريطانية اليوم الأربعاء: "نعمل على وضع آلية عادلة تسمح لنا بمصادرة ما يصل إلى 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب".

واعترفت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، في 13 أبريل المضي، بأن واشنطن تدرس إمكانية استخدام الأصول المجمدة التابعة لبنك روسيا والمخزنة في حسابات بالخارج، لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأشارت نولاند إلى الصلاحيات الجديدة التي تتمتع بها حكومة الولايات المتحدة، لتحويل الأموال المصادرة من كبار رجال الأعمال الروس لأغراض إعادة إعمار أوكرانيا.

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وفي وقت سابق صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "أعمال العصابات" التي تمارسها الدول الغربية فيما يتعلق بأصول موسكو، يتعذر وضعها في إطار القانون الدولي، وأن كل محاولات إضفاء الشرعية على ذلك محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستراقب تصرفات الغرب اللاحقة.

المصدر: "نوفوستي"