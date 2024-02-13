بلجيكا تقر: واشنطن تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول الروسية المجمدة

أقرت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لـ"ضغوط معينة" من الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وبحسب وزيرة خارجية بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه واشنطن مشاكل داخلية فيما يتعلق بتخصيص مساعدة جديدة لكييف.

وقالت الوزيرة البلجيكية في كلمة أمام أعضاء لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأوروبي: "نمضي قدما (فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا) ولكن بحذر شديد، نواجه بعض الضغوط من الولايات المتحدة، ربما يرجع ذلك إلى واقع أن واشنطن لا تستطيع بعد تخصيص الأموال اللازمة (لكييف)".

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وأضافت أن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، "تثير العديد من القضايا القانونية وقضايا الاستقرار المالي"، كذلك "توجد قضايا لم يتم حلها داخل مجموعة السبع الكبار (G7)".

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق يوم أمس الاثنين على قرار جمع العوائد من الأصول الروسية المجمدة في حسابات خاصة لاستخدامها المحتمل في المستقبل لصالح أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، إلى عدم وجود أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب أو الدخل منها إلى أوكرانيا، مشددا على أن تجميد الأصول إجراء غير قانوني.

وأكد أن الموقف الروسي تشاطره معظم دول العالم، وأضاف لوغفينوف أن الاستخدام غير القانوني للأصول الروسية سيكون له عواقب سلبية على سمعة الاتحاد الأوروبي بين المستثمرين.

المصدر: نوفوستي