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كندا: أوكرانيا لم تطلب منا إرسال قواتنا إلى أراضيها

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كندا: أوكرانيا لم تطلب منا إرسال قواتنا إلى أراضيها
AP Lewis Joly
وزير الدفاع الكندي بيل بلير
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوكرانيا لم تتوجه إلى كندا بطلب إرسال قوات كندية إلى الأراضي الأوكرانية.

ورد وزير الدفاع الكندي بيل بلير بـ "لا" على سؤال الصحفيين بشأن توجيه أوكرانيا مثل هذا الطلب، يوم الاثنين.

وجدد الوزير التأكيد على استبعاد إمكانية أداء العسكريين الكنديين "أي دور قتالي" في أوكرانيا.

ولم يستبعد بلير تدريب كندا للعسكريين الأوكرانيين داخل أوكرانيا، ولكن لا توجد ظروف لذلك حتى الآن.

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وكانت صحيفة "تورونتو ستار" قد أفادت نقلا عن بلير بأن كندا لا تستبعد إمكانية إرسال عدد محدود من العسكريين لتدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية بشرط أن تجري عمليات التدريب بعيدا عن خط التماس في إطار بعثة غير قتالية.

وسبق للمتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية ديانا عبادي أن نفت وجود أي خطط لدى كندا لإرسال القوات إلى أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية إرسل قوات غربية إلى أوكرانيا، لكن كبار المسؤولين في حلف الناتو والعديد من الدول الأوروبية والبيت الأبيض أكدوا عدم وجود أي خطط لإرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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