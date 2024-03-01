كندا لا تستبعد إرسال خبراء عسكريين إلى أوكرانيا شريطة بقائهم بعيدا عن الجبهة

نقلت صحيفة Toronto Star عن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أنه لا يستبعد إرسال بلاده خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية، شريطة أن يبقوا بعيدا عن الجبهة.

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وأضاف: "يجب أن يتم ذلك بطريقة دقيقة ومحدودة، أي احتمال توفير التدريب. لا أريد نشر عسكريين كنديين قرب الجبهة كي لا يفهم ذلك على أننا نقاتل" إلى جانب أوكرانيا.

وأضاف أنه تم في باريس مؤخرا بحث احتمال تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادهم، وأن بعض الدول عبرت عن قلقها من أن تعتبر هذه المهمة قتالية، والأطراف المعنية أجمعت على ذلك.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تشكيل "التحالف التاسع" لإمداد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى، وأن فرنسا ستعمل ما بوسعها لمنع انتصار روسيا في هذه الحرب".

وردا على ذلك ذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الممارسات والتصريحات الغربية الخطيرة من هذا النوع تنطوي على اندلاع نزاع نووي، وأن لدى روسيا أيضا أسلحة تطال الأهداف في أراضي العدو.

المصدر: نوفوستي