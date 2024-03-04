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واشنطن: لا نعتزم رفع مستوى استعداد قواتنا النووية بعد تصريحات بوتين

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واشنطن: لا نعتزم رفع مستوى استعداد قواتنا النووية بعد تصريحات بوتين
Legion-Media
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع مستوى استعداد قواتها النووية بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مخاطر النزاع النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن لا نرى أسبابا لتغيير مستوى الاستعداد القتالي لقواتنا النووية".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خطاب الرئيس الروسي حول الأسلحة النووية.

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وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في أثناء توجيهه الرسالة السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية، يوم 29 فبراير الماضي، أن على خصوم روسيا أن يتذكروا أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على إصابة الأهداف على أراضيهم.

وحذر بوتين من أن عواقب النزاع المحتمل ستكون وخيمة أكثر نظرا لخطر استخدام الأسلحة النووية.

المصدر: تاس

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