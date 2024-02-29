الخارجية الأمريكية: لم نرصد أي تحضيرات من قبل روسيا لاستخدام السلاح النووي

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لم ترصد أي دليل على أن روسيا تستعد لاستخدام السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة "كانت قد أبلغت روسيا في وقت سابق، بما في ذلك عبر قنوات مباشرة (للاتصال) بعواقب استخدام السلاح النووي".

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وأضاف: "ومع ذلك لم نر أي دليل على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية".

وأكد أن واشنطن "ستواصل متابعة ذلك باهتمام".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار في سياق رسالته للجمعية الفدرالية الروسية، إلى أنه ينبغي على خصوم روسيا أن يتذكروا أنها تمتلك أسلحة قادرة على إصابة أهداف في أراضيهم.

المصدر: تاس