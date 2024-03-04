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بكين تأمل في تحسن العلاقات مع واشنطن بغضّ النظر عمّن سيكون الرئيس الأمريكي المقبل

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بكين تأمل في تحسن العلاقات مع واشنطن بغضّ النظر عمّن سيكون الرئيس الأمريكي المقبل
AP
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أعربت الصين عن أملها في أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الشخصية التي ستفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول هذا الاقتراع "لقد ذكرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي شأن داخلي للولايات المتحدة".

وأضاف "بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أميركية مستقرة وسليمة ومستدامة"، موضحا أن "تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسينها قضية يتابعها الجميع عن كثب ويأمل حصولها".

وتواجهت بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة حول مسائل أساسية مثل التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان فضلا عن تايوان والمطالبات بشأن بحر الصين الجنوبي.

وينتخب الأمريكيون في نوفمبر رئيسا للبلاد ويتوقع أن تكون المواجهة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "أ ف ب"

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