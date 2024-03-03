فنلندا والسويد تشاركان في مناورات عسكرية لحلف "الناتو" بالقرب من حدود روسيا

أعلنت القوات المسلحة النرويجية أن فنلندا والسويد ستشاركان بصفتهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، في مناورات "الرد الشمالي 2024" في الفترة من 4 إلى 15 مارس، بالقرب من حدود روسيا.

ومن المقرر إجراء تمرين "الرد الشمالي" في المناطق الشمالية من فنلندا والنرويج والسويد في الفترة من 4 إلى 15 مارس بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي من 13 دولة. وتعد عملية "الرد الشمالي 2024" جزءا من تدريبات الناتو الواسعة النطاق "المدافع الصامد".

وبحسب القوات المسلحة النرويجية، سيشارك في مناورة "الرد الشمالي" كل من بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم إرسال أكثر من 50 سفينة، من ضمنها فرقاطات وغواصات، بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة مقاتلة ومروحيات وطائرات أخرى إلى التدريبات، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة النرويجية.

وسترسل فنلندا حوالي 4.1 آلاف فرد وحوالي 700 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 12 مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الفنلندية والقوات المسلحة للبلاد سابقا. وستوظف السويد نحو 4.5 آلاف فرد من جميع الأسلحة، بحسب وزارة الدفاع السويدية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن مناورات "الرد الشمالي" العسكرية ستكون محفوفة بتصعيد التوترات ولن تبقى دون رد فعل من روسيا.

والجدير ذكره، أن فنلندا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023، وأصبحت السويد عضوا فعليا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن صادقت هنغاريا على طلب انضمامها، وسيتم التوقيع الرسمي على وثيقة الانضمام إلى الحلف في الأيام المقبلة.

المصدر: RT