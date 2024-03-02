لافروف: سننشر أسلحة إضافية في رد مناسب على توسع "الناتو"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستنشر أسلحة إضافية في دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين المستحدثتين، في رد مناسب على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: "بالنسبة لفنلندا والسويد، فقد كان من المدهش السرعة التي استغنيتا بها عن حيادهما الذي أفادهما ومنحهما الهيبة لعقود من الزمن في عالمنا المعاصر، وبدّلاه بالانضمام إلى "الناتو".

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وأضاف: "لقد اتخذنا قرارات تنظيمية واستحدثنا دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتينن وسننشر فيهما أسلحة إضافية في رد مناسب على التحديات التي قد تنشأ على أراضي فنلندا والسويد بعد انضمامهما للأطلسي".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد جدد التأكيد مؤخرا على ضرورة تعزيز القوات الروسية على الاتجاه الغربي على خلفية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي