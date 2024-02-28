زاخاروفا: موقف روسيا من السويد بعد انضمامها إلى "الناتو" يعتمد على تصرفات ستوكهولم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي ستتخذها روسيا بعد انضمام السويد إلى "الناتو" ستعتمد على تصرفات ستوكهولم المحددة في الحلف.

وقالت زاخاروفا: "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد (بالضبط)، وكيف ستمارس عضويتها عمليا. وبناء على ذلك، وعلى هذا الأساس سنقوم بتكييف سياسة الاستجابة، سواء أكانت ذات طبيعة عسكرية أو تقنية أو غيرها لمجابهة التهديدات الناتجة عنها".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم تأجيل مراسم انضمام السويد إلى حلف "الناتو" ومن المرجح أن تقام في موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل.

وكان البرلمان الهنغاري قد صدق سابقا على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وخلال التصويت النهائي، أيد 188 نائبا الطلب، وعارضه ستة، ورفض أربعة نواب التصويت.

وعادة ما تقام مراسم الانضمام إلى "الناتو" بمقر الحلف في بروكسل، ويتم التوقيع على الوثائق ذات الصلة ورفع علم العضو الجديد، ثم يتم تسليم وثيقة الانضمام إلى الولايات المتحدة، مما يكمل فعليا عملية الانضمام الرسمية إلى "الناتو".

يذكر أنه في ضوء الأحداث في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضو الـ31 في الحلف،. أما طلب السويد فكان ينتظر موافقة هنغاريا حتى تمت مؤخرا.

المصدر: RT