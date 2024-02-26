رئيس الوزراء السويدي يرحب بمصادقة البرلمان الهنغاري على طلب الانضمام إلى "الناتو"

رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمصادقة البرلمان الهنغاري على طلب بلاده الانضمام إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن "السويد مستعدة لتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الأطلسي".

وكتب أولف كريسترسون على منصة "إكس": "اليوم هو يوم تاريخي.. لقد صوتت برلمانات جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو لصالح انضمام السويد إلى الحلف، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الأطلسي".

وهنأ الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو السويد، مشيرا إلى أن البلاد تتطلع إلى انضمام جارتها إلى الحلف. كما هنأ رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، السويد على مصادقة البرلمان الهنغاري لطلب بلاده.

وصادق البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين، في الجلسة الأولى لدورة الربيع على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث صوت 188 نائبا لصالح الطلب، وعارضه 6، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت.

يذكر أنه في ضوء الأحدات في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى حلف الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضو الـ31 في حلف الناتو. أما طلب السويد فكان ينتظر موافقة هنغاريا، وبعد التصديق ستصبح السويد العضو الثاني والثلاثين في الحلف.

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وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف "الناتو" على حدودها الغربية.

كما أكدت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

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المصدر: نوفوستي