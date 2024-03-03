"بركان حزب الله" يضرب إسرائيل صباح اليوم في شمالها (صور)

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف ‏موقع جل ‏العلام التابع للجيش الإسرائيلي صباح اليوم بصاروخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة.

إقرأ المزيد

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع سلسلة ضربات شمال البلاد، و أطلقت صفارات الإنذار. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ "بركان" استهدف موقعا للجيش في الجليل الغربي.

وكان "حزب الله" قد أعلن عن حصيلة عملياته يوم أمس السبت، حيث نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية: ففي القطاع الشرقي، تم استهداف مربض الزاعورة وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

أما في القطاع الغربي، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة، كما تم استهداف تجمع عسكري إسرائيلي في محيط موقع جل العلام وموقع ‏الراهب بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، وموقع ‏حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT