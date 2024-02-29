شولتس يوضح موقفه بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"

أكد المستشار الألماني أولاف شولس أن برلين تمتنع عن توريد صواريخ "تاوروس" المجنحة لأوكرانيا لأنه يمكن استخدامها لضرب أهداف في العمق الروسي.

وقال شولتس خلال لقائه مع سكان مدينة درسدن الألمانية، يوم الخميس، إن "صاروخ "تاوروس" مداه 500 كلم، وفي حال استخدامه الاستخدام الخاطئ يمكنه إصابة هدف بمكان ما في موسكو".

وأشار إلى أن ضمان الرقابة على استخدام صواريخ "تاوروس" يتطلب وجود عسكريين ألمان على أراضي أوكرانيا، وهذا أمر مستبعد، حسب قوله.

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وأضاف أن الدول الأخرى التي تزود أوكرانيا بالأسلحة تعير اهتمامها أيضا للأهداف التي تصيبها تلك الأسلحة.

وكان البوندستاغ قد صوت الأسبوع الماضي على مشروعي قرار حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ورفض النواب بأغلبية الأصوات المشروع التي قدمته المعارضة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي)، ويدعو إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" بأسرع ما يمكن.

وفي الوقت ذاته تبنى البوندستاغ مشروع القرار المقدم من قبل الائتلاف الحاكم، والذي ينص على تزويد أوكرانيا بصواريخ "ذات مدى أبعد" مما تم تزويدها به سابقا، ولكن دون ذكر صواريخ "تاوروس" بشكل مباشر.

المصدر: نوفوستي