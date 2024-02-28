"20 ألفا من 50 جنسية".. كشف أعداد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف ومواقع انتشارهم

شككت "واشنطن بوست" بأعداد المرتزقة الأجانب الذين تعلن عنهم كييف ويقاتلون بجانب قواتها، مبينة أن هناك 20 ألفا منهم ينتمون لـ50 جنسية ويشكلون "الفيلق الدولي" بحسب مسؤولين أوكرانيين.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم نشر "الفيلق" الناشئ على طول خط المواجهة بأكمله وشارك في المعارك الأكثر دموية.

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وبينت الصحيفة أن بعض دول الناتو - بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - أرسلت عددا صغيرا من القوات الخاصة والمستشارين العسكريين إلى أوكرانيا ونفذوا مهام غير محددة من المحتمل أنها تتعلق بالدعم اللوجستي والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية تقوم بتمويل وتجهيز شبكة واسعة من قواعد التجسس في جميع أنحاء أوكرانيا بصورة جزئية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، التحقيق في قضايا جنائية ضد أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة تقاتل إلى جانب قوات كييف، بينهم أمريكيون ومن إسرائيل وجورجيا وبريطانيا وكندا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا.

المصدر: وكالات